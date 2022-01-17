Урмас Суле: мы должны лечить и другие болезни. В прошлом году из-за пандемии мы "задолжали" 30 000 пациентам

"Сейчас мы с больницами взяли стратегическую установку на то, что, несмотря на рост заболеваемости, мы не будем готовиться к цунами и предупредительно закрывать другие части больницы”, — сообщил медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здоровья Урмас Суле.

Он сказал, что вместо сокращения работы других отделений они попытаются более эффективно использовать ресурсы. ”Это крайне несправедливая ситуация — которая, безусловно, не была результатом чьего-либо злого умысла, — когда пациенты с одной болезнью имеют преимущество над пациентами с другой”, — отметил Суле.

По его оценке, в прошлом году из-за пандемии больницы оказались ”должны” около 30 000 пациентам. Точную цифру Больничная касса уточняет. Суле отметил, что и касса ожидает от больниц разрешения ситуации и эффективной организации процесса оказания медицинской помощи, чтобы и другим пациентам обеспечивалось стационарное лечение и диагностика в необходимом объеме.

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