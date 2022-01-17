В Эстонии продолжаются тренировки истребителей союзников

Полеты на малых высотах, но не ниже 152 метров, будут производится в промежутке 08:00-10:00, 11:00-13:00, 14:00-16:00 в будние дни и 11:00-14:00 в выходные в небе над Юго-западной, Южной, Восточной и Центральной Эстонией. По возможности истребители постараются держаться в стороне от населенных пунктов и отдельных хуторов.