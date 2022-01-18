ЖУТКАЯ ИСТОРИЯ | ”Сколько еще нужно трупов, чтобы департамент городского имущества начал хоть что-то делать?”

”Сколько еще нужно трупов, чтобы Таллиннский департамент городского имущества начал хоть что-то делать?” — такой вопрос задала в письме мэру Михаилу Кылварту в августе 2019 года женщина, живущая в социальном доме на улице Пааги.

К написанию письма Айли сподвиг случай, произошедший месяцем ранее. Одна из обитательниц социального дома — 36-летняя Ирина — попыталась проникнуть в ее квартиру, а затем устроила засаду на балконе социального дома, обещая ”начистить ей рожу”, потому что, по ее мнению, именно Айли была виновата в том, что в доме больше нельзя курить. Воспользовавшись моментом, Ирина ударила соседку по лицу, вырвала у нее клок волос, выхватила мобильный телефон и разбила его об асфальт.

Уголовное дело против Ирины было закрыто по причине отсутствия общественного интереса, а так как она не является трудоспособной, ее обязали оплатить 700 евро судебных издержек, и все.