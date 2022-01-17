Сутт: в понедельник коалиция достигнет соглашения по разрешению энергетического кризиса

Отвечая на вопрос о состоянии коалиции, Сутт отметил, что хотя и ходят слухи о том, что ведутся переговоры о создании новой коалиции, он продолжит сотрудничество с министрами из Центристской партии.

"В выходные я довольно активно общался с министром экономики Таави Аасом о мерах поддержки, направленных на реновацию ремонта частных и многоквартирных домов, а также на установку солнечных панелей. Общался и с министром внутренних дел Кристианом Яани на тему связанного с рабочей силой законодательства", — сказал Сутт в передаче Vikerhommik.

"Мы с нетерпением ждем коалиционного совета. И, как я уже сказал, сегодня мы достигнем этих договоренностей, поскольку Эстонии нужна стабильность в условиях кризиса, связанного с коронавирусом, электроэнергией, а также безопасностью — это цель нашего правительства", — подчеркнул министр.

По словам Сутта, в понедельник коалиция рассмотрит все предложения по запуску программ помощи, включая идеи, представленные Центристской партией: "Давайте посмотрим на все реализованные программы. Я не думаю, что какое-либо предложение должно быть отвергнуто только потому, что оно кажется на первый взгляд неуместным".