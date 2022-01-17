Новости Эстонии
17.01.2022, 08:48

Авария водопровода ограничила движение на Пярнуском шоссе

 
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Foto: Taavi Sepp

Возе Пярну мнт, 125а в Таллинне проходит ликвидация аварии водопровода, в связи с чем для движения закрыты две из трех полос, одна полоса остается открытой.

Аварийные работы планируется завершить в кратчайшие сроки, однако восстановительные работы предположительно продлятся до 18 января. До этого ограничения движения сохранятся.

Tallinna Vesi просит участников дорожного движения следовать временным дорожными знаками и выбирать альтернативный маршрут движения.

Компания приносит извинения за неудобства.

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