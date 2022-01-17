17.01.2022, 08:48
Авария водопровода ограничила движение на Пярнуском шоссе
Аварийные работы планируется завершить в кратчайшие сроки, однако восстановительные работы предположительно продлятся до 18 января. До этого ограничения движения сохранятся.
Tallinna Vesi просит участников дорожного движения следовать временным дорожными знаками и выбирать альтернативный маршрут движения.
Компания приносит извинения за неудобства.
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