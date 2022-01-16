Волонтеры: в Таллинне стало больше людей, не способных себя прокормить(11)
Волонтеры отмечают, что тех, кто не может себя прокормить, в последнее время в Таллинне стало больше. Очереди на акциях раздачи бесплатной еды растут, и организовывать их необходимо на ежедневной основе.
Именно с таким предложением добровольцы намерены обратиться к столичным властям, сообщила в воскресенье "Актуальная камера", передает RusERR.
Активисты говорят, что в последнее время они замечают все больше и больше нуждающихся, и зачастую это пенсионеры, которым не хватает денег, чтобы свести концы с концами.
"В рамках благотворительной акции в церкви Олевисте мы видели, что за помощью обращаются уже не бездомные, да и есть ли вообще совсем бездомные в Таллинне и Эстонии. Приходили пенсионеры, люди 60, 70 лет. Они шли за пакетом помощи, за тарелкой супа. Люди в беде и, по всей видимости, ситуация только ухудшается", — сказала член правления "Открытого фонда надежды" Лийз Борисенко.
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