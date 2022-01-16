Экономика
16.01.2022, 20:00

Confido построит еще один медицинский центр в Таллинне

 
Foto on illlustreeriv
Foto: Raul Mee

Медицинский концерн Confido Healthcare Group сообщил о строительстве нового медицинского центра в столичном районе Пирита у Меривялья теэ.

Соответствующий договор подписали в пятницу Confido Healthcare Group и компания Merivälja Realestate OÜ, которая будет управлять зданием, пишет RusERR.

По словам председателя правления Confido Ристо Лаури, решение построить еще один центр связано с быстро растущим спросом на медицинские услуги.

Здание центра общей площадью около 5500 кв. метров и сотней парковочных мест будет построено на участке по адресу Меривялья теэ, 33. Еще 64 парковочных места будут предназначены для общего пользования согласно установленным столичными условиями условиям проектирования.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии