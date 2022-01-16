Confido построит еще один медицинский центр в Таллинне

Соответствующий договор подписали в пятницу Confido Healthcare Group и компания Merivälja Realestate OÜ, которая будет управлять зданием, пишет RusERR.

По словам председателя правления Confido Ристо Лаури, решение построить еще один центр связано с быстро растущим спросом на медицинские услуги.

Здание центра общей площадью около 5500 кв. метров и сотней парковочных мест будет построено на участке по адресу Меривялья теэ, 33. Еще 64 парковочных места будут предназначены для общего пользования согласно установленным столичными условиями условиям проектирования.