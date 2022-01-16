Корреспонденты: иностранные СМИ интересует в Эстонии только цифровизация и отношение к русским

"Эстония находится на окраине Европейского союза, здесь редко происходит что-то страшное. А ведь именно плохие новости в основном доминируют", - сказала на ETV эстонский корреспондент нескольких иностранных телеканалов Марис Хеллранд.

Корреспондент новостей на шведском языке финского телерадиовещания Yle Густаф Антелл Антелл отметил, что Финляндия значительно ближе к Эстонии, чем остальные европейские страны, но, к сожалению, и там интерес к событиям в Эстонии не очень большой: "Западная Европа, Англия, Швеция - все эти новости идут на первый план".

События внутриполитической жизни Эстонии, как правило, не преодолевают новостной порог в других странах мира, однако Эстонию отличают от других стран Восточной Европы и Балтии электронные решения. Кроме того, иностранные СМИ живо интересуются отношениями Эстонии и России и дискриминацией русскоязычного населения.

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