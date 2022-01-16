16.01.2022, 13:30
ВИДЕО | Эстонский спасатель в одиночку руками развернул пожарный грузовик(6)
ФОТО: Kuvatõmmis
На странице Facebook добровольных спасателей Вальяла опубликовано сделанное в субботу видео, на котором спасатель сдвигает с места пожарный грузовик на скользкой дороге.
По сообщению Транспортного департамента, дороги продолжают быть скользкими и сегодня. Ведомство напоминает, что скорость движения всегда следует выбирать исходя из ситуации и следовать максимально разрешенной скорости необязательно.
Смотрите видео!
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