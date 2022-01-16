Соцдемы: правительство загнало людей в угол

По его словам, вторая часть коалиции — партия, которая постоянно говорила о том, что отстаивает интересы более слабых и среднего класса. В истории Эстонии никто не говорил о сплоченности больше, чем председатель этой партии Юри Ратас. Ключевой министр, отвечающий за разрешение энергокризиса, — его однапартиец Таави Аас. Руководитель правительственной делегации от Центристской партии Яак Ааб возглавляет рабочую группу правительства по преодолению энергокризиса. ”И что же мы видим — на протяжении многих месяцев лишь одно сотрясение воздуха и обещания, которые так и остаются пустыми обещаниями. Единственное ”достижение” — это провал компенсации возросших расходов населения. Действия правительства оскорбительны, медлительны и недостаточны”, — сказал Саар.

”Злит и огорчает одновременно, когда видишь, что всё больше людей оказываются в беде, а те, кто обязан помогать им справляться с проблемами, не хотят их понимать и не чувствуют своей ответственности. К сожалению, у нас именно такое правительство. Когда нынешнее правительство вступало в должность, я призвал Каю Каллас выйти на новый уровень по сравнению с ее предшественниками из Партии реформ, найти в себе достаточно эмпатии и позаботиться о том, чтобы груз преодоления экономических проблем не был взвален на плечи самой незащищенной части общества. Более того, в коалиционном договоре реформистов и центристов декларируется: социальное, экономическое и региональное неравенство необходимо уменьшить. К сожалению, этого сделано не было. Приоритеты, взятые за основу при планировании государственного бюджета на этот год, преследовали прямо противоположные цели. Были сокращены расходы на детей, безопасность и образование, что только увеличивает неравенство и несправедливость”, — отметил Индрек Саар.

Председатель Социал-демократической партии Индрек Саар в своей речи подчеркнул, что правительство Партии реформ и Центристской партии не в состоянии вывести страну из энергетического кризиса и помочь людям справиться с резко возросшими счетами за электричество, газ и отопление.

”Да, Кая Каллас и Юри Ратас — не единственные, кто виноват в энергетическом кризисе. Но именно они виноваты в том, что последствия этого кризиса приняли такой масштаб. Они явно не справляются со своими обязанностями. Ведь правительство для того и существует, чтобы управлять кризисами, помогать людям и снимать в обществе напряжение. Сейчас же складывается впечатление, что одна коалиционная партия не понимает, а вторая не хочет понимать своей ответственности перед народом. Мы видим, что тех, кого правительство разозлило, всё больше и больше. И многие злятся уже не только на правительство, а на государство в целом, поскольку чувствуют, что их бросили на произвол судьбы”, — добавил Индрек Саар.

По его словам, со стороны правительства крайне безответственно игнорировать в стиле Марии-Антуанетты реальные материальные проблемы людей. Для многих это не просто какие-то теоретические идеологические размышления на тему, что правильнее — свободный рынок или перераспределение. Для многих это ситуация, когда нужно решать, как дотянуть до зарплаты, заболеют ли дети, если температуру воздуха в квартире снизить до 14 градусов, или как выплатить кредиты и проценты по ним.

Индрек Саар также представил механизм компенсации людям возросших счетов за энергию, разработанный на примере Норвегии.

”Поскольку видно, что основные усилия правительства направлены на внутренние cклоки, а не на разрешение кризиса, мы сделаем работу за реформистов и центристов, и уже завтра внесем в производство Рийгикогу законопроект с предложениями по выведению страны из кризиса. Согласно нашему предложению, никто ничего не должен будет просить — государство будет автоматически компенсировать всем домохозяйствам 80 % неадекватно подскочивших цен на электричество, газ и отопление. Например, если ваш счет за отопление год назад составил 100 евро, сейчас же — 300 евро, то вам вместо добавившихся 200 евро нужно будет заплатить 40 евро, то есть в общей сложности не 300, а всего 140 евро”, — пояснил Индрек Саар.

По его словам, денежные средства для реализации предложения социал-демократов у государства имеются, тем более что в госбюджет из-за резко возросших счетов за отопление дополнительно поступают десятки миллионов евро, не говоря уже о прибыли Eesti Energia. Он также напомнил, что парламентская фракция соцдемов уже 9 декабря направила премьер-министру шесть предложений по смягчению ценового шока и избежанию энергодефицита, призвав главу правительства незамедлительно реализовать их. Предложения, которые до сих пор не выполнены, по-прежнему актуальны.

”Юри Ратас и Центристская партия — решите, вы в правительстве или в оппозиции. Если в правительстве, то ваша обязанность — в условиях нынешнего ценового кризиса протянуть людям руку помощи. Только не на словах, а на деле. Хватить ныть и причитать, что необходимо что-то делать, но Партия реформ не разрешает. Если вы не справляетесь, то так и скажите об этом. Хватит сеять ложные надежды и освободите место для тех, кто способен не только говорить, но и действовать”, — подчеркнул Индрек Саар.

В конце своей речи Индрек Саар призвал Совет уполномоченных поддержать предложение о начале сотрудничества Социал-демократической партии с Партией зеленых.