Когда нужно рассказать работодателю о беременности и как быть с сокращением?

"Хочу узнать через вашу газету, что делать моей дочке. Она беременна, срок пока небольшой, поэтому она не хочет никому говорить на работе. Мы даже родственникам пока не рассказали. Есть ли какой-то срок, когда женщина должна рассказать работодателю о своей беременности, во сколько месяцев? И еще у дочки в фирме грядут сокращения. Беременных, я знаю, нельзя сокращать. Но если она никому не говорила о своей беременности, могут ли ее уволить?"

От редакции:

”Работница должна уведомить работодателя о своей беременности, если она желает взять отпуск по беременности и родам, а также, например, если она хочет временно получить соответствующую ее состоянию здоровья работу, если состояние здоровья не позволяет ей выполнять обязанности, указанные в трудовом договоре, — отвечает ведущий юрисконсульт Трудовой инспекции Сандра Куус. — Женщина также имеет право требовать ежегодный отпуск в удобное для нее время, непосредственно до и после отпуска по беременности и родам или сразу после отпуска по уходу за ребенком. Если работница желает воспользоваться этим правом, она должна сообщить работодателю о своей беременности”.

Куус поясняет, что отпуск по беременности и родам — ​​это вид нетрудоспособности, который подразумевает простое информирование работодателя (о ее начале). В законе нет крайнего срока, а уведомление может быть подано, например, по электронной почте. А вот об отпуске по уходу за ребенком необходимо сообщать за 14 календарных дней.

”С 1 апреля 2022 года вступает в силу поправка к Закону о трудовом договоре, согласно которой уведомление об отпуске по беременности и родам нужно будет подавать не менее чем за 30 календарных дней, если стороны не договорились об ином. За исключением случаев, когда предварительное уведомление нельзя разумно ожидать в существующих обстоятельствах”, — отмечает ведущий юрисконсульт Трудовой инспекции.