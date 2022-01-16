16.01.2022, 09:30
Автомобиль сбил мужчину, который шел по дороге без светоотражателя(5)
Foto: Eero Vabamägi
Вчера в Рапламаа автомобиль сбил мужчину, который шел по дороге без светоотражателя.
Авария произошла 15 января в 18:05 на 9 км шоссе Рапла-Йууру в Рапламаа, где легковой автомобиль Ford Transit Connect под управлением 67-летнего мужчины сбил 49-летнего мужчину, который шел по дороге без светоотражателя.
Пешехода доставили в Рапласкую больницу.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.