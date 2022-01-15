Юрген Лиги: правление Партии реформ не обсуждало вопрос об отставке Каллас

По словам Лиги, собрание перенесли на вечер пятницы из-за плотного графика премьер-министра. Депутат говорит, что правление обсудило позицию партии по трем основным кризисам — энергетическому, безопасности и коронавирусу.

Лиги заверяет, что вопрос о смене премьер-министра не стоял на повестке дня. Он называет действия Центристской партии односторонней травлей. ”Это не предложение компенсировать половину счетов. [Центристская партия] это понимает”, — сказал Лиги.

Ранее Центристская партия предложила компенсировать домохозяйствам половину потребленной электроэнергии. Премьер-министр Кая Каллас встретится с Центристской партией в понедельник, чтобы обсудить меры по поддержке энергетического кризиса.

Предложения Центристской партии

Краткосрочные меры помощи:

- компенсировать юридическим лицам 100% сетевой платы за электричество;

- компенсировать всем потребителям газа 50% суммы счета за газ;

- компенсировать частным потребителям 50% платы за потребление электричества.

По предварительным оценкам краткосрочные меры помощи (с января по март) обойдутся государству в 170 млн евро.

Долгосрочные меры помощи:

- компенсировать частным потребителям 20% платы за установку солнечных панелей;

- повысить темпы строительства ветропарков.