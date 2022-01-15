"Ценовой шок стал неожиданностью". Обращение руководителей местных самоуправлений к Кае Каллас

Инициатор обращения — совет местных самоуправлений Центристской партии. По словам председателя совета Аннели Отть, увеличившиеся в несколько раз счета за электричество и отопление получили не только частные потребители и предприятия, но также местные самоуправления и их подведомственные учреждения.

”Больше нет времени заниматься описанием и анализом ситуации. Люди ждут от государства быстрых и решительных действий. Решения должны быть универсальными, чтобы помощь быстро дошла до людей и предприятий. Заявление подписали около двадцати руководителей местных самоуправлений — это говорит о том, что ситуация вызывает у всех сильное беспокойство”, — сказала Отть.

Уважаемая премьер-министр Эстонии Кая Калас,

Как руководители местных самоуправлений обращаемся к Вам в связи проблемой резкого роста цен на электроэнергию. Ценовой шок стал для людей, предприятий и самоуправлений неожиданностью. Сложившаяся ситуация является сложной для всех. Рост цен на электричество сказался на ценах на продукты питания, также растут цены на другие товары и услуги. Стоимость жизни быстро дорожает.

Безусловно, уже принятые государством меры поддержки были необходимы, чтобы смягчить негативные последствия энергетического кризиса, это помогло многим людям. В то же время очевидно, что из-за быстрого роста цен на энергоносители в зимний период сложности возникнут как у частных потребителей, так и у предприятий.

Принятые ранее антикризисные меры поддержки не обеспечивают людям помощь в необходимом объеме, конкурентоспособность наших предприятий по-прежнему под угрозой. Как руководители местных самоуправлений просим помимо уже имеющихся решений разработать новые меры поддержки. Важно, чтобы помощь дошла до каждого человека, чтобы меры были эффективными и помогли справиться в кризис. Соответствующие решения должны быть приняты при первой возможности.

Надеемся на Вашу поддержку и быструю реакцию правительства.