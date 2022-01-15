"Ценовой шок стал неожиданностью". Обращение руководителей местных самоуправлений к Кае Каллас(20)
Руководители местных самоуправлений обратились к премьер-министру Кае Каллас в связи с резким ростом цен на электроэнергию.
Инициатор обращения — совет местных самоуправлений Центристской партии. По словам председателя совета Аннели Отть, увеличившиеся в несколько раз счета за электричество и отопление получили не только частные потребители и предприятия, но также местные самоуправления и их подведомственные учреждения.
”Больше нет времени заниматься описанием и анализом ситуации. Люди ждут от государства быстрых и решительных действий. Решения должны быть универсальными, чтобы помощь быстро дошла до людей и предприятий. Заявление подписали около двадцати руководителей местных самоуправлений — это говорит о том, что ситуация вызывает у всех сильное беспокойство”, — сказала Отть.
Уважаемая премьер-министр Эстонии Кая Калас,
Как руководители местных самоуправлений обращаемся к Вам в связи проблемой резкого роста цен на электроэнергию. Ценовой шок стал для людей, предприятий и самоуправлений неожиданностью. Сложившаяся ситуация является сложной для всех. Рост цен на электричество сказался на ценах на продукты питания, также растут цены на другие товары и услуги. Стоимость жизни быстро дорожает.
Безусловно, уже принятые государством меры поддержки были необходимы, чтобы смягчить негативные последствия энергетического кризиса, это помогло многим людям. В то же время очевидно, что из-за быстрого роста цен на энергоносители в зимний период сложности возникнут как у частных потребителей, так и у предприятий.
Принятые ранее антикризисные меры поддержки не обеспечивают людям помощь в необходимом объеме, конкурентоспособность наших предприятий по-прежнему под угрозой. Как руководители местных самоуправлений просим помимо уже имеющихся решений разработать новые меры поддержки. Важно, чтобы помощь дошла до каждого человека, чтобы меры были эффективными и помогли справиться в кризис. Соответствующие решения должны быть приняты при первой возможности.
Надеемся на Вашу поддержку и быструю реакцию правительства.
С уважением,
Мэр Таллинна Михаил Кылварт, председатель Хаапсалуского горсобрания Яанус Карилайд, мэр Хаапсалу Урмас Суклес, председатель Пярнуского горсобрания Андрей Коробейник, мэр Маарду Владимир Архипов, мэр Раквере Трийн Варек, председатель волостного собрания Виру-Нигула Рихо Кутсар, председатель волостного собрания Пыхья-Сакала Прийт Тообал, старейшина волости Мульги Имре Югомяэ, старейшина волости Винни Райно Вырно, мэр Силламяэ Тынис Калберг, мэр Локса Вярнер Лоотсманн, старейшина волости Йыгева Ангела Саксинг, старейшина волости Рыуге Бритт Вахтер, мэр Выру Анти Аллас, председатель волостного собрания Ания Яанус Калев, мэр Кохтла-Ярве Тоомас Наэл, председатель Кохтла-Ярвеского горсобрания Тийт Лийметс, старейшина волости Ярва Тоомас Таммик.