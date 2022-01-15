15.01.2022, 09:47
ФОТО и ВИДЕО читателей Delfi | Редкое природное явление: ночью в Эстонии наблюдалось северное сияние(38)
присылайте фото и видео на rus@delfi.ee
В пятницу вечером и ночью жители Эстонии могли наблюдать могли наблюдать в небе редкое природное явление — северное сияние.
Читатели Delfi поделились снимками запечатленными в Таллинне в пятницу вечером.
Фото в социальных сетях говорят о том, что северное сияние было видно в Центральной Эстонии, Тартуском уезде, Ида-Вирумаа и на островах.
Если у вас есть фото или видео, сделанное вчера вечером или сегодня ночью, присылайте их на rus@delfi.ee.
Станислав прислал видео, снятое на побережье Вяана-Йэсуу.