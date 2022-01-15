ГРАФИК | Цена на электричество сегодня ночью была на удивление низкая, но днем в определенные часы резко подскочит

На рынке электроэнергии продолжается хаос. В субботу до семи утра биржевая цена составляла менее 100 евро за мегаватт-час. Дешевле всего электричество стоило в час носи — 17,27 евро за мегаватт-час, а в шесть часов вечера стоимость подскочит до 253,76 евро за мегаватт-час.