ГРАФИК | Цена на электричество сегодня ночью была на удивление низкая, но днем в определенные часы резко подскочит(20)
На рынке электроэнергии продолжается хаос. В субботу до семи утра биржевая цена составляла менее 100 евро за мегаватт-час. Дешевле всего электричество стоило в час носи — 17,27 евро за мегаватт-час, а в шесть часов вечера стоимость подскочит до 253,76 евро за мегаватт-час.
Более, чем 200 евро за мегаватт-час электричество обойдется в период с десяти до двенадцати и с пяти до семи вечера.
Средняя почасовая цена на бирже в декабре составляла 202,65 евро за мегаватт-час. Это была самая высокая средняя цена за всю историю фондового рынка. Год назад средний показатель за декабрь составлял 45,49 евро за мегаватт-час.
Напомним, что 7 декабря средняя почасовая цена электроэнергии составляла 469,03 евро, а максимальная составила чуть более тысячи евро.