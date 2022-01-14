В Центре русской культуры для детей проведут Рождественскую елку(2)
В воскресенье 16 января 2022 года в 16 часов в Большом зале Центре русской культуры состоится Рождественская ёлка, которую организуют Эстонская православная церковь и ЦРК.
Зрителей ждет премьера детской оперы композитора Владимира Игнатова "Зимняя сказка". Это история про Деда Мороза и лето, которую представят дети вокально-хоровой студии ”Allegro” вместе с профессиональными взрослыми оперными солистами. Режиссёр Ирина Томингас постаралась сделать сказку интересной как для самых маленьких зрителей, так и для взрослых.
Двери Центра Русской культуры открыты с 15 часов.
В 15.30 в фойе первого этажа рождественские колядки исполнит малый хор Александро-Невского собора под руководством регента Гаяне Мелитян.
По доброй традиции, после спектакля в фойе детей встретит Дедушка Мороз.
Вход бесплатный и не требует регистрации.