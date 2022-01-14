В Центре русской культуры для детей проведут Рождественскую елку

Зрителей ждет премьера детской оперы композитора Владимира Игнатова "Зимняя сказка". Это история про Деда Мороза и лето, которую представят дети вокально-хоровой студии ”Allegro” вместе с профессиональными взрослыми оперными солистами. Режиссёр Ирина Томингас постаралась сделать сказку интересной как для самых маленьких зрителей, так и для взрослых.