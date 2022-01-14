Экстрим на улицах: число травм, вызванных падением на скользкой дороге, возросло

К счастью, лавины травм, вызванных гололёдом (по крайней мере в столице) не последовало. Хотя понятно, что обращений за медицинской помощью в связи с гололедом стало больше.

Руководитель Таллиннской скорой помощи Рауль Адлас сообщил, что с начала нового года до сего дня в системе экстренной медицины столицы было зафиксировано 59 случаев, связанный со скользкой дорогой.

"Вчера связанных с падением случаев было 8, позавчера 5, днем ранее — 6", — сказал Адлас.

Как пишет rus.err, более половины пациентов, обратившихся в четверг в отделение экстренной помощи Северо-Эстонской региональной больницы, получили травмы на улице из-за скользких дорог.

Однако, по словам руководителя Центра экстренной медицины PERH Василия Новака, серьезных перегрузок в EMO не было.

"В этот день на улицах было очень скользко, около 60% травм были вызваны падениями, из которых около 20% были переломами", — пояснил Новак.