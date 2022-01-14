14.01.2022, 17:05
ФОТО | Йыхвискую школу технологий окутал дым. Что случилось?(4)
Фото читателя Delfi
В 16.07 Центр тревоги получил сообщение о пожаре в Йыхвиской школе технологий.
Как сообщили Delfi из Спасательного департамента, под окнами школы загорелся контейнер, в котором находились около 45 кубометров мусора.
Клубы дыма распространились по городу.
Пожар был локализован в 16.26. От дыма пострадало здание школы.
Причина возгорания выясняется.
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