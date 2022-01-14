ФОТО | Йыхвискую школу технологий окутал дым. Что случилось?

Как сообщили Delfi из Спасательного департамента, под окнами школы загорелся контейнер, в котором находились около 45 кубометров мусора.

Клубы дыма распространились по городу.

Пожар был локализован в 16.26. От дыма пострадало здание школы.

Причина возгорания выясняется.

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