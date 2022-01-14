Кошмарные счета бьют по всем: декабрьский счет у Рийгикогу за год вырос более чем в два раза до 90 000 евро

Счет за потребленное электричество у дворцового комплекса на Тоомпеа (где располагается Рийгикогу) составил в декабре 47 335 евро, за тот же месяц год назад этот вид расходов был на уровне 17 034 евро. За ноябрь 2021 года счет оказался 21 299 евро, годом раньше — 12 699.

Счет за отопление в декабре составил 42 413 евро (год назад — 20 658). В ноябре эти цифры были 17 460 против 14 805 евро.

Таким образом, общие расходы Канцелярии Рийгикогу за декабрьское отопление и электричество составили в общей сумме 89 748 евро. В прошлом году они были 37 692, то есть более чем на 50 000 евро меньше.

Пресс-секретарь Рийгикогу Эпп-Маре Кукемельк пояснила, что электричество они получают централизованно через компанию по управлению госнедвижимостью Riigi Kinnisvara, прямого договора с поставщиком электроэнергии у них нет. "Что касается отопления, то наш договорный партнер — Utilitas", — добавила она.

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