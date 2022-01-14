"Нужно чаще встречаться". Алар Карис принял покидающего Эстонию посла РФ. Что президент сказал ему напоследок?

"Эстония очень внимательно следит за продолжающейся концентрацией вооруженных сил России на украинской границе. Это проблема для безопасности всей Европы, и Россия несет ответственность за деэскалацию ситуации", — сказал Карис.

Глава эстонского государства отметил, что различные дипломатические каналы, такие как заседания Совета НАТО — Россия и диалог в ОБСЕ являются возможностями, чтобы найти пути разрешения нынешней напряженности. "Мы готовы к диалогу и мяч на российской половине, и им нужно решать — хотят ли они найти желание для сотрудничества, чтобы разрешить возникшую ситуацию дипломатически", — сказал президент ЭР.

Карис подчеркнул, что Эстония и Европейский союз хотели бы нормализации отношений с Россией, но неоспоримой предпосылкой этого является разрешение конфликта на Востоке Украины.

По словам Кариса, Эстония и Россия должны общаться по разным темам. "Хоть наши чиновники и дипломаты постоянно общаются, для соседей было бы нормальным говорить между собой больше. С последней встречи министров иностранных дел прошло семь лет, напряженности было бы меньше, если бы мы чаще встречались", — сказал Карис.

Чрезвычайный и полномочный посол России Александр Петров вручил свои верительные грамоты и приступил к работе посла РФ в Эстонии 15 октября 2015 года.