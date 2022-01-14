Министр обороны Калле Лаанет о диалоге ЕС и НАТО с Россией: без Эстонии ничего не решается

”В Европейском Союзе разделяют мнения в отношении агрессивного и эскалирующего поведения России, и в полной мере понятно, что мы не ведем переговоры о трансатлантической архитектуре безопасности. Вместе с этим сохраняется сильной поддержка Украине как в политическом плане, так и в виде практической помощи”, — сказал министр обороны Калле Лаанет. ”Европейский Союз должен сыграть важную роль в этом кризисе и во введении необходимых санкций”, — добавил он.

”Консультации между союзниками как в НАТО, так и в Европейском Союзе были очень хорошими и, безусловно, продолжатся. Без Эстонии ничего не решается”, — подтвердил министр обороны Эстонии.

По словам Лаанета, союзники готовы продолжить диалог с Россией в Совете Россия-НАТО и ОБСЕ, но Россия должна для этого немедленно снизить военную напряженность на границе с Украиной.

”Диалог означает не переговоры, а беседы для повышения прозрачности и снижения риска просчетов. Однако у России отсутствует реальное желание изменить свою наступательную военную позицию”, — сказал Лаанет.

Совместное заседание министров обороны и иностранных дел было посвящено стратегическому компасу, который, как ожидается, будет принят во время председательства Франции в Совете Европейского Союза в марте.

”Эстония поддерживает создание стратегического компаса, ориентированного на трансатлантическую связь и коллективную оборону НАТО. Также на более эффективное использование существующих боевых групп в Европейском Союзе и усиление роли гражданского кризисного управления”, — пояснил министр обороны Лаанет.

”Однако вопросы военной обороны мы будем обсуждать в НАТО”, — добавил он.

Стратегический компас Европейского Союза, разработка которого началась в июне 2020 года, представляет собой масштабную инициативу в области безопасности, призванную гармонизировать представление стран-членов ЕС о проблемах безопасности и их роли в решении этих проблем.