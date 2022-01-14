Таллинн продлевает услугу бесплатного экспресс-тестирования

”Экспресс-тестирование является эффективным способом проверить свою инфекционную безопасность. Эта дополнительная профилактическая мера, к примеру, позволяет снизить риски перед встречей с пожилыми или входящими в группу риска людьми, что особенно актуально в свете сегодняшней неутешительной статистики по коронавирусной инфекции, — сказала вице-мэр Таллинна Бетина Бешкина. — Учитывая высокий показатель инфицирования и потребность в услуге, Таллинн решил продлить услугу бесплатного экспресс-тестирования. Экспресс-тестирование продлится до тех пор, пока будет наблюдаться потребность в этой услуге”.

В пункте профилактики коронавирусной инфекции на площади Вабадузе услуга бесплатного экспресс-тестирования предоставляется с 26 декабря. С начала года этой возможностью воспользовались 688 человек. В расположенном в центре культуры ”Линдакиви” пункте консультирования и вакцинации экспресс-тестирование началось 8 января, и к настоящему моменту на месте сделано 392 экспресс-теста на антиген.

В центре культуры ”Линдакиви” (ул. Коорти, 22) экспресс-тестирование проходит в часы работы пункта вакцинации — по будням с 12 до 19 часов и по выходным с 10 до 17 часов. Место для тестирования в фойе отделено перегородкой. С 17 января вход на экспресс-тестирование будет осуществляться со стороны площадки ”Линдакиви”. В случае позитивного теста пациенту рекомендуют позвонить на инфолинию семейных врачей 1220, чтобы получить направление на PCR-тест.

На площади Вабадузе экспресс-тест на антиген можно сдать ежедневно с 9.00 до 21.00. В случае позитивного результата экспресс-теста человек сможет бесплатно сдать на месте и PCR-тест.

Экспресс-тест проводится самостоятельно под руководством работника здравоохранения, предварительная регистрация не требуется. Поставщик услуги — предприятие Eldred OÜ. Результат станет известен на месте в течение 15 минут. На основании результатов экспресс-тестирования сертификаты или справки не выдаются. Результат не отображается на портале Digilugu.