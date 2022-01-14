Мониторинг сточных вод: содержание коронавируса на прошлой неделе снизилось
Из результатов мониторинга сточных вод, проводимого Департаментом здоровья, следует, что содержание коронавируса в пробах снизилось по сравнению с предыдущей неделей с очень высокого уровня до высокого — единственным местом, где содержание вируса соответствовало красному уровню, был район Виймси-Мууга в Таллинне, пишет RusERR.
Советник по вопросам состояния окружающей среды Департамента здоровья Мерли Йыэмаа подтвердила, что содержание вируса в сточных водах равномерно снизилось по всей Эстонии. "Самое заметное снижение заметно в регионе Южной Эстонии, где к отмеченному зеленым цветом на предыдущей неделе городу Валга добавился Выру. Большое снижение с красного уровня до желтого произошло и в Пылва", — пояснила она.
Йыэмаа подчеркнула, что хотя по всей Эстонии наблюдается равномерное снижение содержания вируса во взятых пробах, это не означает, что вируса совсем нет. "Скорее, картина очень схожа с ситуацией, наблюдавшейся в последние недели прошлого года", — добавила она.