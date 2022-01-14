ВИДЕО | В Таллинне троллейбус искрится прямо на ходу. В чем дело?

Такое же видео получило большой резонанс в Facebook, где люди не только выражают обеспокоенность, но и шутят, что по утрам может быть очень дорогое электричество и троллейбус развозит в отдаленные районы города Wi-Fi и Bluetooth.

С чем же мы имеем дело на самом деле? По словам директора трамвайной службы Tallinna Linnatranspordi AS Меэлиса Теллискиви, причина кроется в простой физике и причин для беспокойства нет.

”Мы полностью понимаем опасения читателей, но можем заверить, что причин для беспокойства нет. Это обычное физическое явление, причиной которого является возникшее на контактных линиях передач обледенение”, — пояснил Теллискиви.

”Провод контактной линии сделан из меди и при минусовых градусах, когда влажность воздуха высокая, на его поверхности образуется слой льда. Это ухудшает электрический контакт с токоприемником троллейбуса, из-за чего возникают искры”.

Теллискиви поясняет, что подобное явление можно наблюдать ранним утром, поскольку именно первым троллейбусам приходится ”сбивать” образовавшийся за ночь иней.