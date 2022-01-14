”Австралийцы принесли много жертв во время пандемии и ждут, что результат будет охраняться”: Джоковича опять лишили визы

”Пандемия невероятно сложно складывалась для каждого австралийца, но мы работали сообща и спасали жизни и благополучие. Вместе мы сделали так, что смертность у нас одна из самых низких в мире, экономика одна из самых сильных, а уровень вакцинации — один из самых высоких.

Австралийцы принесли много жертв во время пандемии, и они имеют право ожидать, что результат этих жертв будет охраняться. Именно это и сделал министр.

Наша строгая политика защиты границ обеспечивала безопасность австралийцев до ковида и сейчас вовремя пандемии.

Поскольку ожидаются дальнейшие юридические действия, я не буду давать других комментариев”.