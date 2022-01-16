Возможно ли в Эстонии государственное регулирование цен на продукты питания? Отвечает Министерство финансов

Правительство Венгрии ввело государственное регулирование цен на продукты питания из-за роста инфляции. С февраля 2022 года правительство ввело регулирование цен на шесть продуктов: сахар-песок, пшеничная мука, подсолнечное растительное масло, свиные окороке, куриные грудки и коровье молоко 2,8-процентной жирности. Цены на упомянутые продукты питания должны вернуться на уровень 15 октября 2021 года. В ноябре прошлого года годовой уровень инфляции в Венгрии составил 7,4 процента. Это максимальное значение за последние 15 лет.

В Эстонии уровень инфляции составляет 6.8%. Вдобавок в стране энергетический кризис, подорожало электричество, газ, отопление. Естественно, это сказалось и на ценах в магазинах. RusDelfi спросил у Министерства финансов, возможно ли госрегулирование цен на продукты питания в Эстонии?

"Регулирование цен на продукты питания — это последняя вещь, которую можно принять в борьбе с ростом цен и Эстония этого не планирует. Рынок продуктов питания в целом работает хорошо (вместе с контролем безопасности пищевой продукции и надзором Департамента конкуренции). Единственный способ снизить цены — это позволить рыночным механизмам работать: если где-то много зарабатывают, то туда приходят больше предпринимателей и маржа нормализируется", — ответило министерство.

Cогласно статистике за прошлый год, в Эстонии был средний по Еврозоне рост цен на продукты — 1.6%.