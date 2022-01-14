Конец столетней традиции: в Пыльтсамаа прекращается производство вин

"Решили производить и продавать вина и глинтвейн до конца 2023 года. Хотим сосредоточиться на основной сфере деятельности – производстве безалкогольных напитков и продуктов питания", – сообщила ERR пресс-секретарь предприятия Orkla Eesti, в состав которого входит завод, Маделейне Тультс и добавила, что производство безалкогольного глинтвейна завод прекращать не собирается.

Она отметила, что ситуация на алкогольном рынке Эстонии в целом очень конкурентная, и для успешной и прибыльной деятельности предприятие должно сосредоточиться на производстве и сбыте алкогольных напитков. По ее словам, оборудование для производства вина устарело и для его модернизации потребовались бы объемные инвестиции.

С учетом вековой традиции производства вин, предприятие намерено сохранить торговую марку.

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