Новая попытка пройти Рийгикогу: дадут ли народные избранники народу дополнительные выходные?

Законопроект предусматривает предоставление дополнительного выходного дня на следующей рабочей недели в случае, если государственный праздник приходится на выходной день. За исключением тех праздников, которые по календарю всегда приходятся на воскресенье.

В пояснительной записке говорится, что в странах Европейского союза в среднем 12 государственных праздников, предполагающих выходной день. К примеру, у наших соседей — Финляндии скользящих праздников 13, в Латвии — 12. А в Эстонии — всего 10.

Причем в нынешнем году на выходные дни приходится сразу 5 скользящих государственных праздника, которые в рабочие дни недели были бы выходными. В 2023 году таких праздников будет 4.

Законопроект будет рассматриваться в Конституционной комиссии Рийгикогу.

В феврале 2020 года социал-демократы уже представляли в Рийгикогу проект о внесении поправок в Закон о праздниках, но успехом их инициатива не увенчалась.

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