13.01.2022, 19:52
Судебные исполнители: полученная должником компенсация за рост цен на энергоносители может быть изъята
Foto: Rupert Trischberger, PantherMedia / Rupert Trischberger
Руководство Палаты судебных исполнителей и банкротных управляющих считает, что выплачиваемые должникам средства в рамках мер по компенсации роста цен на энергоносители, не считаются социальным пособием, и судебный исполнитель может при необходимости арестовать эти деньги в покрытие долгов.
То есть, с позиции судебных исполнителей, эти средства будут считаться доходом должника и могут быть взысканы в счет покрытия долга.
Виды дохода, на которые нельзя обратить взыскание, установлены статьей 131 Закона об исполнительном производстве.
Судебные исполнители считают, что деньги, полученные в рамках мер по смягчению роста цен на энергоносители, по закону не являются целевыми, и получатель имеет возможность использовать их по своему усмотрению.