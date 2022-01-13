Судебные исполнители: полученная должником компенсация за рост цен на энергоносители может быть изъята

Руководство Палаты судебных исполнителей и банкротных управляющих считает, что выплачиваемые должникам средства в рамках мер по компенсации роста цен на энергоносители, не считаются социальным пособием, и судебный исполнитель может при необходимости арестовать эти деньги в покрытие долгов.