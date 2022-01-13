В Эстонии введут комплексное тестирование на коронавирус и грипп

Департамент здоровья закончил переговоры с лабораторией Synlab, и сейчас идет тестирование систем, то есть готовится переход на другую систему комплексного обследования.

"Мы планируем со следующей недели начать комплексные обследования на коронавирус, вирус гриппа и РС-вирус каждому пациенту, которого будет направлять семейный врач или служба инфотелефона семейных врачей", — сказала главный специалист Центра гриппа Департамента здоровья Ольга Садикова в программе "Подробности" на Радио 4.

"Число заболевших гиппом увеличилось на 55%, самое тревожное — это увеличение числа госпитализированных людей. Если на предыдущей неделе было девять госпитализированных, то на этой неделе — 39", — отметила Садикова.