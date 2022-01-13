ФОТО И ВИДЕО | В Вильянди демонтировали скандальный памятник Яаку Йоале(5)
Городская управа Вильянди решила в начале недели, что вызвавший много противоречивых мнений памятник певцу Яаку Йоале следует убрать из парка на улице Пости. Утром 13 января монумент огородили, а после полудня работы по демонтажу были завершены, передает rus.err.
Памятник Яаку Йоале перевезли в гараж, принадлежащий Viljandi Linnahooldus.
Памятник установили в Вильянди в последний день 2020 года, спустя десять дней по требованию вдовы певца скульптуру закрыли деревянными панелями. За прошедший год городским властям так и не удалось договориться с вдовой певца Майре Йоала об изменении скульптуры.
Город Вильянди вложил в создание памятника 50 000 евро, 22 000 евро добавило НКО Meie Viljandi, которое занималось его установкой и теперь хочет получить свои деньги обратно.