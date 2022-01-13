Руководителя национальной авиакомпании Nordica освободили от должности(3)
В четверг совет эстонской национальной авиакомпании Nordica отозвал Эрки Урва с должности председателя правления.
Предприятие ставит целью найти председателя правления, который возглавит одобренный правительством в ноябре прошлого года новый авиахолдинг, объединяющий под одной крышей компании Nordica, Regional Jet (коммерческое название Xfly) и Transpordi Varahaldus, пишет rus.err.
"Учитывая серьезные изменения на авиационном рынке из-за пандемии коронавируса, можно отметить, что авиарейсы из Таллинна осуществляет не только отечественное предприятие, но и иностранные авиакомпании. Это требует пересмотра вопроса о том, имеет ли собственный авиационный бизнес страны стратегическое значение или в будущем можно будет принять решение о приватизации компании. Создание холдинга — первый шаг в этом направлении", — добавил министр экономики и коммуникаций Таави Аас.
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