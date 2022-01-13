Руководителя национальной авиакомпании Nordica освободили от должности

"Учитывая серьезные изменения на авиационном рынке из-за пандемии коронавируса, можно отметить, что авиарейсы из Таллинна осуществляет не только отечественное предприятие, но и иностранные авиакомпании. Это требует пересмотра вопроса о том, имеет ли собственный авиационный бизнес страны стратегическое значение или в будущем можно будет принять решение о приватизации компании. Создание холдинга — первый шаг в этом направлении", — добавил министр экономики и коммуникаций Таави Аас.