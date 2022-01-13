ЧП и криминал
13.01.2022, 16:54

Умер еще один пострадавший в трагической новогодней аварии

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Eesti Ekspress
ФОТО: Rauno Volmar
В новогоднюю ночь в волости Тюри в деревне Энари на 7-м километре шоссе Кирна-Вирика-Энари произошло ДТП, в котором автомобиль Volvo наехал на пешеходов, которые наблюдали за салютом. В результате наезда погиб 2-летний мальчик, в тяжелом состоянии отвезли в больницу еще четверых взрослых.

В тяжелом состоянии отвезли в больницу: 31-летнюю женщину, 33-летнюю женщину, 36-летнего мужчину и 37-летнего мужчину.

К сегодняшнему дню домой вернулись как мама ребенка, так и вторая женщина. Отец ребенка еще находится в больнице. Умер второй пострадавший в аварии мужчина.

Полиция возбудила уголовное дело, которое теперь, по словам пресс-секретаря Ляэнеской окружной прокуратуры будет переквалифицировано на другую статью, предусматривающую причинение смерти нескольким людям.

У управлявшего Volvo мужчины выявили опьянение, степень которого ниже криминального опьянения.

На месте аварии из-за сильного тумана была плохая видимость и дорожные условия были зимние. Максимальная разрешенная скорость была 90 км/ч. Следствие выяснит, какова была скорость участвовавшего в ДТП Volvo.

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