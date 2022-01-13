ФОТО | В Таллинне заложен краеугольный камень детского сада "Келлуке"

В церемонии приняли участие вице-мэр Вадим Белобровцев, старейшина района Пыхья-Таллинн Мануэла Пихлап, директор детского сада Тамара Борсук, а также представитель Mapri Ehitus Тармо Роос. В капсулу времени вложили сегодняшнюю газету Postimees, строительные планы детского сада, несколько монеток, пожелания от коллектива детского сада и нарисованную детьми картинку.

”Каламая — быстроразвивающийся район, здесь обосновывается все больше молодых семей и семей с детьми, что делает чрезвычайно востребованными услуги детских садов. Старое здание детского сада Келлуке устарело как в качественном, так и в количественном показателях, поэтому целесообразнее всего было его снести. Взамен будет построено новое здание, в котором изначально учтены как нужды самого детского сада, так и потребности района”, — рассказал Вадим Белобровцев.

Гармонично вписывающееся в район Каламая архитектурное решение нового здания делит его на несколько частей по количеству групп, каждая своего цвета. На скатной крыше установят солнечные батареи. Детский сад оборудуют эффективной вентиляционной системой, лифтом, современной кухней. В новом здании также разместят кабинеты для персонала.

Как отметил Белобровцев, самое важное, что для детей будет создана способствующая развитию, уютная и безопасная среда. ”В здании просторные групповые с возможностью прямого доступа со двора, объединенный зал для спортивных и музыкальных занятий, а также класс для занятий по интересам. В фойе планируется расположить выставочную и игровую зоны, прозрачная крыша над ними добавит света и простора. Во дворе расположится городок для изучения правил дорожного движения, павильоны для занятий на свежем воздухе, сад и теплица. Также будут созданы условия для игр и спортивных занятий”, — сказал Белобровцев.