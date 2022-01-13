ФОТО | В Таллинне заложен краеугольный камень детского сада "Келлуке"
В Таллинне в районе Каламая осенью будет построено новое здание детского сада Келлуке (Уус-Каламая, 6). Здание рассчитано на 270 мест, и его внешний облик будет соответствовать архитектурному стилю района. Сегодня, 13 января, прошла церемония закладки краеугольного камня нового строения.
В церемонии приняли участие вице-мэр Вадим Белобровцев, старейшина района Пыхья-Таллинн Мануэла Пихлап, директор детского сада Тамара Борсук, а также представитель Mapri Ehitus Тармо Роос. В капсулу времени вложили сегодняшнюю газету Postimees, строительные планы детского сада, несколько монеток, пожелания от коллектива детского сада и нарисованную детьми картинку.
”Каламая — быстроразвивающийся район, здесь обосновывается все больше молодых семей и семей с детьми, что делает чрезвычайно востребованными услуги детских садов. Старое здание детского сада Келлуке устарело как в качественном, так и в количественном показателях, поэтому целесообразнее всего было его снести. Взамен будет построено новое здание, в котором изначально учтены как нужды самого детского сада, так и потребности района”, — рассказал Вадим Белобровцев.
Гармонично вписывающееся в район Каламая архитектурное решение нового здания делит его на несколько частей по количеству групп, каждая своего цвета. На скатной крыше установят солнечные батареи. Детский сад оборудуют эффективной вентиляционной системой, лифтом, современной кухней. В новом здании также разместят кабинеты для персонала.
Как отметил Белобровцев, самое важное, что для детей будет создана способствующая развитию, уютная и безопасная среда. ”В здании просторные групповые с возможностью прямого доступа со двора, объединенный зал для спортивных и музыкальных занятий, а также класс для занятий по интересам. В фойе планируется расположить выставочную и игровую зоны, прозрачная крыша над ними добавит света и простора. Во дворе расположится городок для изучения правил дорожного движения, павильоны для занятий на свежем воздухе, сад и теплица. Также будут созданы условия для игр и спортивных занятий”, — сказал Белобровцев.
”Строительная компания Mapri Ehitus построит в Каламая современное здание, которое идеально впишется в окружающее пространство. Сейчас, при закладке краеугольного камня, мы еще не можем с точностью сказать, каким оно станет, однако я уверен, что коллектив детского сада — и воспитатели, и дети — получат совершенно новый опыт пребывания в детском саду. Думаю, что и родители будут довольны всем, что здесь появится по окончании строительных работ”, — сказал исполнительный директор компании Mapri Ehitus Тармо Роос.
Заказчиком работ в детском саду Келлуке выступает Таллиннский департамент городского имущества, здание спроектировано бюро Nord Projekt, его строительством занимается компания Mapri Ehitus. Услугу надзора собственника осуществляет компания P.P. Ehitusjärelevalve. Общая стоимость работ составляет 8,17 миллиона евро. Предварительный срок открытия нового здания — октябрь 2022 года.