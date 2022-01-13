Законопроект о страховании пациента одобрен. Получить компенсацию станет легче
На сегодняшнем заседании правительство одобрило и передало Рийгикогу для обсуждения законопроект о страховании ответственности поставщика медицинских услуг или так называемом страховании пациента, которое поможет сделать здравоохранение более безопасным для пациента и упростит получение компенсации в случае возможного ущерба.
”Благодаря созданию страхования пациента интересы пациентов будут защищены лучше — система способствует более безопасному и качественному лечению, а также информированию о врачебных ошибках и их предупреждению. Кроме того, людям будет проще получить компенсацию в случае возможного ущерба здоровью. — Сказал министр здоровья и труда Танель Кийк. — Медицинским учреждениям и врачам создание новой системы поможет в дальнейшем заниматься врачебными ошибками более открыто и смело, и на них учиться. Это долгожданный и нужный шаг в сфере здравоохранения”.
В рамках закона об обязательном страховании ответственности поставщика медицинских услуг у медицинских учреждений появится обязанность заключения договора о страховании ответственности. Если здоровью пациента в процессе лечения будет нанесен ущерб, который можно было избежать, рассматривать требование о возмещении ущерба и назначать выплаты по страховым случаям будет страховщик. Сейчас у пациента есть право требовать компенсацию непосредственно у медицинского учреждения или через суд и при желании получить оценку экспертной комиссии по качеству медицинских услуг.
Цель создания новой системы страхования и безопасности пациента — сделать возмещение ущерба пострадавшим более простым и быстрым по сравнению с обращением за возмещением ущерба в суд или непосредственно к поставщику медицинских услуг. Пациент сможет в дальнейшем обращаться за возмещением ущерба к страховщику, который предлагает услугу конкретному медицинскому учреждению. Ущерб будет возмещаться в предусмотренном размере в зависимости от степени тяжести.
Если пациента не удовлетворит решение страховщика о том, является ли случай страховым, он сможет обратиться в комиссию по примирению, которая будет создана при Департаменте здоровья.
Через три года после начала работы системы обязательного страхования ответственности планируется проанализировать результаты, и при необходимости создать фонд страхования пациента. Таким образом, у пациентов в дальнейшем может появиться возможность обращаться в фонд страхования пациента, созданный страховщиками.
Параллельно с созданием системы страхования пациента модернизируются качество услуг здравоохранения и требования к обеспечению безопасности пациента. Законом будет установлен порядок информирования об инцидентах, чтобы предотвращать случаи нанесения ущерба здоровью пациента, и тем самым улучшать качество и безопасность медицинских услуг.
Законопроект о страховании пациента разработала рабочая группа из представителей пациентов, врачей, медсестер, семейных врачей, стоматологов, больниц, частных медицинских учреждений, а также представителей Тартуского университета и Союза страховых обществ Эстонии. К созданию законопроекта были также привлечены страховые эксперты, Министерство юстиции и прокуратура. Законопроект прошел официальные круги согласования в 2019 году.
Заключенное 24 января 2021 года между Партией реформ и Центристской партией коалиционное соглашение на период с 2021 по 2023 годы предусматривает развитие системы страхования пациента, чтобы обеспечивать высокое качество медицинских услуг и безопасность пациента.