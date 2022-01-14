Вице-мэр обещает глобальные изменения маршрутов общественного транспорта в течение года

”Транспортная модель — это цифровой инструмент, который объединяет все имеющиеся данные, чтобы помочь нам понять, как и когда люди перемещаются по Таллинну. Она позволяет прогнозировать транспортные проблемы и понимать их причины, а также принимать решения, способствующие целостному развитию города, и предвидеть последствия этих решений. При этом транспортная модель не будет связана с каким-то отдельным проектом — она станет повседневным инструментом, позволяющим комплексно оценивать целесообразность и эффективность всех крупных инвестиций в инфраструктуру", — сказал вице-мэр Таллинна Андрей Новиков.

Программа поможет улучшить маршруты общественного транспорта, которые не пересматривались с советских времен. К тому же сейчас большинство путей проходит через центр города, что уменьшает пропускную способность столицы. Новиков признался, что Транспортному департаменту была поставлена задача предоставить свои варианты модернизации сети общественного транспорта. "Инструмент позволит проанализировать все возможные варианты, учитывая разные социальные группы. Например, логика передвижения пенсионера, школьника, работающего человека совсем разная. К сожалению, мы не можем использовать мобильные данные для анализа, так как это запрещено законом, — добавил вице-мэр. — Надеюсь, через полгода или год мы сможем выйти с предложением по усовершенствованию общественного транспорта в Таллинне".

Как уточнил Новиков RusDelfi, это будут не косметические решения, в рамках которых добавят несколько линий и остановок. "Будут масштабные изменения, мы будем рассматривать линии, остановки, принципы передвижения. Также учитывать разный вид транспорта, метробусы, трамваи. Нет смысла ремонтировать одну линию, нужно подходить к проблеме комплексно, рассматривать всю сетку", — считает он,

Для работы с программой департамент специально обучил трех человек. "Это сложная модель, нужны знания в математике, статистике, социологии, чтобы ее использовать. Она не для ежедневных исследования, а скорее для больших и важных решений. Некоторые нюансы можно подсчитывать целую неделю".