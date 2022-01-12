Таллинн внедряет цифровую транспортную модель. Что это такое?

”Транспортная модель — это цифровой инструмент, который объединяет все имеющиеся данные, чтобы помочь нам понять, как и когда люди перемещаются по Таллинну. Она позволяет прогнозировать транспортные проблемы и понимать их причины, а также принимать решения, способствующие целостному развитию города, и предвидеть последствия этих решений. При этом транспортная модель не будет связана с каким-то отдельным проектом — она станет повседневным инструментом, позволяющим комплексно оценивать целесообразность и эффективность всех крупных инвестиций в инфраструктуру, — сказал вице-мэр Таллинна Андрей Новиков. — Помимо прочего, мы сможем получать лучшее представление о потребностях жителей разных районов. На основе моделирования движения станет проще принимать решения о том, какой должна быть пропускная способность той или иной улицы, или, например, взвешивать необходимость модернизации сети общественного транспорта”.

Разработанная Таллиннским транспортным департаментом модель позволит обыгрывать и анализировать различные сценарии в вопросах, связанных с планированием движения и общественного транспорта — к примеру, прогнозировать интенсивность трафика на крупных магистралях столицы в условиях, когда нарушено движение на какой-либо из важнейших транспортных артерий города. Модель также позволит определять причины возникновения заторов и получать представление о том, как организовать дорожные работы таким образом, чтобы они причиняли как можно меньше неудобств горожанам. Система также позволяет прогнозировать, как дорожно-строительные работы на шоссе государственного значения в окрестностях Таллинна повлияют на движение в черте города.