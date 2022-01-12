Таллинн внедряет цифровую транспортную модель. Что это такое?(5)
Таллинн начнет использовать цифровую транспортную модель, которая станет инструментом планирования транспорта и городского пространства исходя из повседневных цепочек передвижения различных групп населения.
”Транспортная модель — это цифровой инструмент, который объединяет все имеющиеся данные, чтобы помочь нам понять, как и когда люди перемещаются по Таллинну. Она позволяет прогнозировать транспортные проблемы и понимать их причины, а также принимать решения, способствующие целостному развитию города, и предвидеть последствия этих решений. При этом транспортная модель не будет связана с каким-то отдельным проектом — она станет повседневным инструментом, позволяющим комплексно оценивать целесообразность и эффективность всех крупных инвестиций в инфраструктуру, — сказал вице-мэр Таллинна Андрей Новиков. — Помимо прочего, мы сможем получать лучшее представление о потребностях жителей разных районов. На основе моделирования движения станет проще принимать решения о том, какой должна быть пропускная способность той или иной улицы, или, например, взвешивать необходимость модернизации сети общественного транспорта”.
Разработанная Таллиннским транспортным департаментом модель позволит обыгрывать и анализировать различные сценарии в вопросах, связанных с планированием движения и общественного транспорта — к примеру, прогнозировать интенсивность трафика на крупных магистралях столицы в условиях, когда нарушено движение на какой-либо из важнейших транспортных артерий города. Модель также позволит определять причины возникновения заторов и получать представление о том, как организовать дорожные работы таким образом, чтобы они причиняли как можно меньше неудобств горожанам. Система также позволяет прогнозировать, как дорожно-строительные работы на шоссе государственного значения в окрестностях Таллинна повлияют на движение в черте города.
Цифровая транспортная модель является инновационной и в мировом масштабе — подобные комплексные системы в настоящее время внедряются в странах Западной Европы. Помимо учета перемещений между двумя точками назначения — например, поездок на работу и обратно, транспортная модель нового поколения способна обрабатывать и более сложные схемы передвижения. К примеру, система позволяет учитывать, что утром по дороге на работу человек может отвозить ребенка в детский сад или школу, а вечером, перед тем как отправиться домой — заезжать в магазин.
Модель будет использоваться для планирования транспортных процессов в Таллинне, включая организацию дорожного движения и модернизацию сети общественного транспорта, а также в целях городского планирования. Помимо прочего, модель может быть использована для прогнозирования нагрузки на транспортную инфраструктуру города — особенно в районах новой застройки, а также для оперативной оценки необходимости развития систем общественного транспорта.
Транспортная модель включает постоянно обновляемые данные по 130 000 отрезкам дорог, учитывая движение пешеходов, а также поток личного, общественного и грузового транспорта. Модель позволяет классифицировать участников дорожного движения по 12 различным категориям (учащиеся, рабочий класс с личным автотранспортом, пользователи общественного транспорта трудоспособного возраста, пенсионеры, жители Харьюмаа и пр.). Это помогает прогнозировать и учитывать потребности представителей различных групп населения при передвижении в городе.
Современная модель позволяет собирать, обрабатывать и визуализировать данные о дорожном движении, необходимые для расчета транспортных и пассажирских потоков, оценивать потребность в транспорте, прорабатывать сценарии дорожных ситуаций и предвидеть влияние планируемых изменений в транспортной инфраструктуре.
Цифровая транспортная модель основана на программном обеспечении немецкой компании PTV Group, которое также используется в крупных городах Западной Европы. Модель содержит все имеющиеся данные о передвижении, включая также сведения, полученные в ходе социологических опросов, проведенных за последние пять лет.