ЧП и криминал
13.01.2022, 12:31

ФОТО И ВИДЕО | На Палдиском шоссе горел деревянный дом. Спасли пять человек и собаку

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В 11:22 Центр тревоги получил сообщение о пожаре в двухэтажном деревянном доме на Палдиском шоссе.

15 минут спустя люди были эвакуированы из дома. Во время работ по тушению движение на Палдиском шоссе в сторону улицы Сыле перекрыли.

Из дома эвакуировали пять жильцов и одну собаку. Одного пострадавшего передали для осмотра скорой помощи.

По состоянию на 12:25 пожар в здании на Палдиском локализован и проводят дополнительные работы по тушению и проверки.

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