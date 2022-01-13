ВИДЕО | Зрители ”Дакара” руками поставили на колеса перевернутый багги самой женской команды ралли-рейда



Женскому экипажу повезло дважды: они поехали дальше и почти не потеряли времени, а еще не попали под судейское расследование, штрафы или даже дисквалификацию — ведь вообще-то помощь со стороны зрителей не допускается по регламенту.

”Местные пробовали помочь всем, чем можно: перевернуть свои машины, вытрясти из них бензин. У них ничего не получилось. Ни у кого с собой не было топлива в канистрах. Готовы были на руках отнести, но помощь внешняя запрещена — поэтому мы отказались”, — рассказывал штурман русской команды Snag Racing Андрей Рудницкий в 2020-м.

”По букве закона помогать на спецучастках друг другу могут только участники гонки. На лиазонах помощь команд и механиков допускается только в зонах сервиса, отмеченных организаторами. Помощь ”гражданских” запрещена. Это что касается правил на бумаге. Но всегда есть исключения.

Местные жители и зрители не знают нюансов правил и всегда стремятся помочь участникам, попавшим в трудную ситуацию. Им круто почувствовать себя причастными к большим гонкам. Они помогали, помогают и будут помогать, несмотря на регламент.

Более подробно эта история рассказана ЗДЕСЬ.