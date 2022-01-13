ВИДЕО | Электричество, вирус и другие проблемы. Каллас: заболеваемость может вырасти до 6000-7000 человек в день

Что касается коронавируса, то нельзя потерять бдительность в свете того факта, что при омикроне болезнь протекает более легко. Кроме этого, штамм ”дельта” никуда не делся, и, скорее всего, будут возникать и другие штаммы, поэтому самое разумное — вакцинироваться, в том числе бустерной дозой. "Нет ни одной разумной причины, чтобы не вакцинироваться", — заявил Кийк.

Министр Кийк в свою очередь отметил, что кризис так быстро не закончится. Проблемы в энергетике могут негативно отразиться на сфере здравоохранения. Рост цен на электричество уже сильно бьет по медучреждениям. Правительство продолжит обсуждение вопроса оказания помощи как частным потребителям, так и предприятиям.

Третья — коронавирус. По словам Каллас, обстановка ухудшается. ”По некоторым оценкам, в самые пиковые периоды заболеваемость может вырасти даже до 6000-7000 человек в день”, — сказала премьер.

”Мы понимаем, что людям трудно”, — добавила Каллас, но отметила, что есть много людей, на которых рост цен не повлиял.

Рассмотрение вопроса компенсаций будет продолжено на следующей неделе, так как некоторые аспекты нуждаются в уточнении. ”Мы готовы изменить эти меры поддержки таким образом, чтобы люди получили помощь”, — сказала Каллас. Нынешние методы продолжают действовать. Будут ли введены дополнительные и если да, то какие, станет известно на следующей неделе.

Каллас сообщила, что на заседании кабмина обсуждались три основные темы. Первая — разрешение кризиса энергетического сектора, в котором важную роль играют экологический аспект, мотивация местных самоуправлений, возможности инвестирования. Был принят ряд решений, например относительно Estlink3, планирования ветропарков. Необходимо внести в законодательство ряд изменений, чтобы можно было идти дальше.

По словам Пентус-Розиманнус, Министерство экономики и коммуникаций представило свое видение долгосрочного разрешения энергокризиса, но ряд проблем нуждаются в незамедлительном решении. Рост налоговых поступлений продолжился, однако дефицит бюджета по-прежнему значительный и составляет 520 млн евро.

Таави Аас сообщил, что сегодня на заседании в фокусе была тема энергетики. Важно то, что в последнее время в данной сфере было сделано много, но, к сожалению, это область, в которой результат виден не сразу. Некоторые поправки, которые помогут разрешению проблемы, уже находятся на рассмотрении. Основное препятствие: противостояние местных самоуправлений и людей строительству ветропарков. "С одной стороны, мы понимаем, что природу надо беречь, но с другой стороны именно ветроэнергетика позволяет это сделать. Здесь нужно найти компромисс", — сказал Аас.

Отвечая на вопросы журналистов относительно возможных новых мер помощи в оплате расходов за энергию, Каллас сказала, что для того, чтобы понять, нужно ли внедрять дополнительные меры, надо сначала посмотреть на результаты имеющихся, нужны цифры. ”Вы недооцениваете долгосрочные планы, но ситуация сейчас такая именно потому, что в свое время эти долгосрочные планы не были сделаны”, — отметила Каллас. Она сказала, что многим людям с фиксированными договорами и вовсе не нужна помощь, поэтому поддержка должна быть целевой.

Министр Кийк добавил со свой стороны, что рост цен на электричество отражается не только непосредственно на счетах, но и на инфляции, то есть даже если человек не нуждается в помощи при оплате счетов, общее увеличение цен на товары и услуги все равно на нем скажется.

Смотрите запись пресс-конференции с синхронным переводом на русский язык!

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