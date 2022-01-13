Стала известна первая соперница Анетт Контавейт в сетке Australian Open

А пока наша теннисистка играет на турнире в Сиднее и уже вышла в полуфинал. В четверть финале ее соперница, Онс Жабер, снялась из-за травмы спины после проигранного первого сета. Причиной стала травма поясницы.

”Очень надеюсь, что на следующей неделе Онс будет в порядке, что травма не слишком серьезная. Первый сет был очень напряженным, и у нас до этого были сложные матчи, которые она всегда выигрывала. Так что я была рада взять этот сет и довольна той игрой, которую показывала”, — сказала Контавейт.