Эстония, Латвия и Литва просят НАТО увеличить численность войск на их территории

В свою очередь один из дипломатов альянса, пожелавший сохранить анонимность, сообщил, что просьба балтийских государств может быть рассмотрена на встрече министров обороны НАТО в середине февраля.

Рост напряженности между Западом и Россией

В последние месяцы напряженность в отношениях стран Запада и Россией, граничащей с государствами Балтии, значительно возросла. С начала лета 2021 года РФ перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной около 100 тысяч военнослужащих, пояснив, что проводит военный учения. Лидеры западных стран опасаются, что Москва готовится к войне.

Кремль отрицает планы военной операции и обвиняет страны Запада в вооружении Украины и проведении маневров вблизи границ РФ. Кроме того, российские власти требуют "гарантий безопасности", в том числе отказа НАТО от расширения на восток и приема в свой состав Украины.

Генсек НАТО допустил переброску контингента на восток Европы

Североатлантический альянс согласен обсуждать с РФ все виды контроля над вооружениями, однако не пойдет на компромиссы по базовым принципам безопасности, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столбентерг после первого с 2019 года заседания Совета НАТО — Россия 12 января. По его словам, альянс может перебросить дополнительные войска своим восточным союзникам, если РФ продолжит агрессию в отношении украинской стороны.

Будущий военный городок для сил НАТО в Литве

В конце 2021 года оперативное командование вооруженных сил Германии сообщило, что ФРГ и Литва планируют построить в этой балтийской стране военный городок. На новом объекте будут размещены как литовские части, так и военнослужащие других государств НАТО.

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