ВИДЕО | "Просто чудо". Полиция нашла страдающую деменцией пожилую женщину в снегу в кустах

Ни у кого из близких женщины не было представления, куда она могла пойти. Вместе со стражами порядка к поискам пропавшей приступили и местные жители.

В конце концов женщину нашли в густых кустах, где она лежала на снегу и стонала. С признаками переохлаждения женщина была передана под опёку медиков — ее доставили в больницу.

"Чудо, что женщину удалось найти", — сказал руководивший поисками сотрудник полиции.

В случае, если пропал человек, нужно незамедлительно позвонить по номеру 112, каждый час может стать решающим.

За прошлый год полиция получила 3736 сообщений о пропавших или заблудившихся людях, из которых примерно:

- 65% составляли самовольно ушедшие из дома несовершеннолетние;

- 15% составляли люди с мыслями о суициде;

- 5% заблудившиеся пожилые (с проблемами здоровья) люди;

- 5% заблудившиеся нетрезвые люди;

- 2% заблудившиеся на природе грибники, ягодники и туристы;

- 7% другие причины (например, люди сознательно избегающие контактов с близкими);

- менее 1% — люди, ставшие жертвой преступлений.