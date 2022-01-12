Яанус Карилайд: Партия реформ не осознает всю серьезность положения

”Да, 245 млн евро — сумма не маленькая, но кризис настолько глубокий, что меры и помощи людям и предприятиям должны быть гораздо более существенными.

Прежде наш партнер по коалиции демонстрировал готовность к обсуждению проблем и поиску их решений. Однако нынешняя ситуация, когда председатель парламентской фракции реформистов и руководитель бюро премьер-министра отрицают наличие проблемы, говорит о том, что Партия реформ не осознает всю серьезность положения. Заявления премьер-министра о том, что ее родители-пенсионеры не нуждаются в поддержке, означают, что мы с нашим партнерам говорим о разных вещах.

Я и мои коллеги подразумеваем общество в целом, мы говорим о том, что завтра ждет экономику, что будет с доходами и материальным положением людей, их чувством уверенности в завтрашнем дне.

Задача коалиции центристов и реформистов, которой уже почти год, не состоит в том, чтобы показывать цифры для Департамента статистики, и не в том, чтобы вести таблицы в Excel. Мы должны реально помогать людям — на нас надеются. Безответственно в сегодняшней ситуации прятать голову в песок. У государства есть деньги! По состоянию на конец ноября, налоговые поступления в госбюджет составили 106% от ожидаемого. Поэтому на завтрашнем заседании я жду от членов правительства готовности начать работу, чтобы помочь людям!”, — отмечет Карилайд.