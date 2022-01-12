ВИДЕО | Кая Каллас критикует центристов за нежелание договариваться. Сохранится ли коалиция?

Вчерашнее решение центристов представить партнерам через прессу свои предложения по преодолению кризиса, вызванного ценами на энергоносители, а также дискуссия последних дней между партнерами по этому поводу, могут создать впечатление, что атмосфера в правительстве далека от идеальной.

"В этих письмах друг другу нет, конечно, ничего хорошего, — отметила Каллас. — По крайней мере с нашей стороны есть желание обсуждать вопросы. В кризисной ситуации важно, чтобы коалиция говорила бы на одном языке".

По словам премьера, всего лишь 12 дней назад в правящей коалиции было единодушие по мерам разрешения энергокризиса, высказывания центристов давали понять, что договоренность состоится. "Если через какое-то время выясняется, что там есть проблемы, мы готовы обсуждать. Но не ультимативно предъявлять коалиционному партнеру требования через прессу".

Каллас сказала, что ждет от завтрашнего кабинетного совещания правительства продвижения в решении вопроса с ситуацией в энергетике. Надежда возлагается на способность министра экономики Таави Ааса предложить дееспособные схемы. Если их не будет, то, по словам Каллас, можно найти на место отвечающего за энергетическую сферу Таави Ааса кого-то другого, кто сможет вывести страну из энергокризиса. Но всё же премьер настроен в отношении завтрашних предложений Ааса позитивно.

Реформисты нового партнера не ищут

Что думает премьер-министр о возможности того, что Центристская партия уже потихоньку подыскивает себе нового партнера для правительственной коалиции?

"Да, иногда возникает такое чувство, что нет желания договариваться. Мы всегда очень открыты. Очень надеюсь, что таких закулисных игр не ведется", — сказала Каллас.

По словам председателя Партии реформ, в настоящий момент создание новой коалиции реформисты не планируют. "Хотим, чтобы в кризис правительство бы работало. У нас имеются три крупных кризиса: безопасности, здравоохранения и энергетический. Мы должны предлагать решения", — считает премьер.