Эстонский морской офицер возглавил флотилию НАТО

”Это большая честь стать во главе противоминной группы НАТО, отвечающей за обеспечение свободного прохода по судоходным путям, которые в том числе ведут в Эстонию”, — сказал новоиспеченный командир 1-й постоянной противоминной группы НАТО капитан-лейтенант Отт Лаанеметс.

Ему предстоит руководить кораблями союзников в повседневной службе и во время учений. Командир группы также отвечает за координацию действий во время проведения операций по разминированию и оперативную готовность своего подразделения в структуре сил быстрого реагирования НАТО.

По традиции на штабном корабле подняли вымпел нового командующего группой, а прежний вымпел вернули бывшему командиру капитан-лейтенанту ВМС Польши Михалу Дзюгану.

”Сила любой организации или группы определяется людьми. Нам повезло, в штабе нашего подразделения и командовании оказались потрясающие люди”, — отметил капитан-лейтенант Дзюган.

Помимо прежнего командира и его штаба в церемонии смены командования приняло участие новое руководство флотилии, посол Польши Гжегож Козловски (Grzegorz Kozłowski), экипажи нового штабного корабля LVNS Virsaitis и эстонского минного тральщика EML Sakala, которому предстоит пополнить ряды SNMCMG1.

До этого капитан-лейтенант Отт Лаанеметс служил командиром EML Sakala и начальником штаба 1-й постоянной противоминной группы НАТО.

1-я постоянная противоминная группа НАТ — оперативное соединение, которое в кратчайшие сроки может быть развернуто для действий в различных уголках мира. Подразделение специализируется на противоминной борьбе. Корабли ВМС Эстонии действуют в составе противоминной группы НАТО с 2005 года.