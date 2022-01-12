Депутат Рийгикогу Репинский призвал обманывать Таллиннский аэропорт. Тот напомнил парламентарию об ответственности

Несколько дней назад на форуме водителей речь зашла о парковке Kiss&Fly у аэропорта, которая предназначена для быстрой посадки и высадки пассажиров. Многим водителям досадно, что аэропорт разрешает им бесплатно парковаться лишь 10 минут в течение часа.

От народного избранника прозвучат такой совет: "Если передний номер не читается, можно и больше раз бесплатно, чем один". На упрек в том, что член Рийгикогу учит обманывать госпредприятие, коим является Таллиннский аэропорт, Репинский ответил: "Если госпредприятие начинает заниматься глупостью, то грех их не нейтрализовать".

Издание Deifi попыталось сегодня выяснить у Репинского, откуда у него такие познания.

"Я просто ехал в сильный снег, почистил номера, но сразу же через 10 минут они снова покрылись снегом. И тогда я и подумал, что если они заснеженные, то нельзя же номер прочитать. Теоретически можно же и несколько раз бесплатно проехать", — сказал бывший министр.

Несколько позже попытки с чистыми номерами показали Репинскому, что деньги все-таки не требуют. "В самом деле, после ездил три-четыре раза и с чистыми номерами, и проблем не было", — отметил он.

Как удалось Репинскому избежать оплаты, остается непонятным, потому что в действительности после десяти минут плату требуют. Возможно, его машина находилась на парковке не дольше предусмотренного бесплатного времени.

По словам депутата, он не шутил, а взимание денег аэропортом является для водителей такси проблемой. "Иногда бывает, что возишь в течение часа несколько клиентов туда на парковку, но ведь плата за проезд не очень высокая, — жалуется Репинский. — Водителю же приходится за это самому платить, что заезжаешь на парковку — клиент, Bolt или кто-то другой за это не платит".

С другой стороны, сам Репинский в прессе говорил, что зарабатывает таксистом 6000 евро в месяц. На вопрос, что при таких заработках грех жаловаться на парковочную плату, парламентарий отвечать не пожелал, сказав лишь, что это глупый вопрос. Но всё же признал, что заработок вправду хороший.