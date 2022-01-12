Поторопитесь! Перепись населения продлится еще 10 дней, переписана четверть населения

”Отдельно мы призываем заполнить вопросник молодых мужчин и пожилых женщин, интерес которых к заполнению анкеты на данный момент самый низкий, — пояснила руководитель проекта переписи населения Департамента статистики Лийна Осила. — Отвечающих с каждым днем прибывает, и мы надеемся, что активность еще повысится. До конца переписи осталось лишь десять дней, то есть ответы на вопросы анкеты мы ждем от всех жителей Эстонии до 22 января”.

Осила отметила, что на сегодняшний день всем жителям Эстонии разосланы электронные письма с приглашением принять участие в переписи, а в ближайшем будущем будут разосланы и напоминания. Заполнить анкету можно независимо от того, пришло письмо или нет. ”Не нужно ждать приглашения, ведь на сайте perepis.ee можно заполнить анкету прямо сейчас, и я приглашаю всех это сделать. Анкета простая, и на ее заполнение потребуется всего пять минут на человека”, — добавила Осила.

Помимо добровольных участников переписи в обязательную выборку исследования вошло более 61 000 человек, которые непременно должны заполнить анкету. ”Всех людей, получивших бумажное письмо с соответствующим приглашением, мы очень просим заполнить анкету по интернету. Ответы жителей, адреса которых вошли в выборку, мы должны собрать в любом случае. С теми, кто по какой-то причине не заполнил электронный вопросник, в течение февраля свяжутся переписчики, с чьей помощью недостающие данные будут собираться по телефону или, в крайнем случае, очно, в ходе визита на дом”, — сообщила Осила.

Электронный вопросник можно заполнить на сайте perepis.ee, авторизовавшись при помощи ID-карты, мобильного ID или Smart-ID. Заполнение анкеты потребует около пяти минут на человека.

Процент заполнивших электронную анкету переписи по уездам:

· Тарту — 29,6%

· Тартуский уезд (не включая Тарту) — 26,2%

· Раплаский уезд — 25,4%

· Хийуский уезд — 23,9%

· Саареский уезд — 23,9%

· Ярваский уезд — 23,7%

· Ляэне-Вируский уезд — 23,2%