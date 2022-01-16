"Он избивал меня, пока я не начала истекать кровью". Женщина сбежала в Испанию, чтобы скрыться от насилия, но это было только началом кошмара

Анастасии, которая в течение многих лет находилась в абьюзивных отношениях и подвергалась физическому и психологическому насилию, бежать было некуда. Когда ей наконец представилась такая возможность, Райдо Розенталь (сейчас ему 43 года) изменил тактику и начал выкладывать интимные фотографии своей жены в интернет. Только под давлением такой публичной клеветы и унижения Анастасия обратилась к властям.

Давайте начнем с самого начала. Весной 2009 года, переехав в столицу, Анастасия (имя изменено — ред.) отправилась с подругой в гости к своему другу. Там она познакомилась с Райдо Розенталем. Их отношения развивались так быстро, что уже через несколько недель он пригласил ее жить с ним. Хотя Анастасия с подругой только что сняли квартиру, собираясь там работать мастерами по маникюру, она переехала к Райдо. Через несколько недель они завели собаку.